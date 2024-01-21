How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

"ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ..."

Radnor şöyle dedi:

Yeşil gözlerindeki sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlıktan değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim çünkü ben seni bekliyordum.