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Haberler Galeri How I Met Your Mother dizisinin Ted'i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 13:14

How I Met Your Mother dizisinin Ted'i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

2005-2014 yıllarına damga vuran fenomen dizi How I Met Your Mother'da rol alan ünlü oyuncu Josh Radnor gerçek aşkını buldu. ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi.

How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

2005-2014 yıllarında ekrana gelen How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikah masasına oturdu.

How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi.

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How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

Josh Radnor 49 yaşında evlenme nedenini açıkladı.

How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

"ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ..."

Radnor şöyle dedi:

Yeşil gözlerindeki sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlıktan değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim çünkü ben seni bekliyordum.

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