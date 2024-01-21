How I Met Your Mother dizisinin Ted’i gerçek aşkını buldu! Josh Radnor evlendi

2005-2014 yıllarında ekrana gelen How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikah masasına oturdu. Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi. Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Josh Radnor 49 yaşında evlenme nedenini açıkladı. 'ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ...' Radnor şöyle dedi: Yeşil gözlerindeki sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlıktan değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim çünkü ben seni bekliyordum. 'ONA KARIM DİYECEK KADAR ŞANSLI OLDUĞUMA İNANAMIYORUM' Oyuncu, paylaşımında karısı Jordana'yı da övgüler yağdırarak 'Bu olağanüstü kadına 'karım' diyebilecek kadar şanslı olduğuma inanamıyorum' dedi.