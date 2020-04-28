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Haberler Galeri Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

'nun 'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' geri döndü...

90'ların unutulmaz programı ile hayatımıza giren efsane sunucu nam-ı diğer uzun yıllar sonra sosyal medya ile geri döndü. Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için tersine akmış. Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Garboğlu şimdi ne yapıyor? İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunduğu ses tonu ile hafızalara kazınan ...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:44
Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

90'ların unutulmaz programı ile hayatımıza giren efsane sunucu nam-ı diğer uzun yıllar sonra sosyal medya ile geri döndü. Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için tersine akmış. Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Garboğlu şimdi ne yapıyor? İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunduğu ses tonu ile hafızalara kazınan ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

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Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...
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Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

LALE BELKIS

Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...
Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

TARIK TARCAN

Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...
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