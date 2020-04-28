Hugo'nun Tolga Abi'si son hali ile yok artık dedirtti! 90’ların efsane sunucusu 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu geri döndü...

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi uzun yıllar sonra sosyal medya ile geri döndü. Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için tersine akmış. Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Garboğlu şimdi ne yapıyor? İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunduğu ses tonu ile hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...