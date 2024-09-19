Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
14:37
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! “Aynı babaannesinin gençliği”
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun biricik kızları Zehra, sosyal medya gündem oldu. Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun yaptığı nostalji paylaşımı çok konuşuldu. Kızı Zehra'nın Photoshop nostaljik hallerini paylaşan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya damga vurdu. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına Hülya Avşar kayıtsız kalamadı. Avşar, kızı Zehra'nın fotoğraflarına kalp emojileri koydu. Takipçiler Zehra'yı en çok babaannesinin gençliğine benzetti. İşte yorum yağmuruna tutulan o paylaşım…