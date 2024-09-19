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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! “Aynı babaannesinin gençliği”
Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:37

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! “Aynı babaannesinin gençliği”

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun biricik kızları Zehra, sosyal medya gündem oldu. Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun yaptığı nostalji paylaşımı çok konuşuldu. Kızı Zehra'nın Photoshop nostaljik hallerini paylaşan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya damga vurdu. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına Hülya Avşar kayıtsız kalamadı. Avşar, kızı Zehra'nın fotoğraflarına kalp emojileri koydu. Takipçiler Zehra'yı en çok babaannesinin gençliğine benzetti. İşte yorum yağmuruna tutulan o paylaşım…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! Aynı babaannesinin gençliği

2005 yılında yollarına ayıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu dost kalmayı başaran ünlü isimlerden. Kızları Zehra'ya olan düşkünlükleriyle bilinen ünlü isimler sosyal medyayı aktif kullanıyor,

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! Aynı babaannesinin gençliği

Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun yaptığı nostalji paylaşımı çok konuşuldu.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! Aynı babaannesinin gençliği

Kızı Zehra'nın Photoshop nostaljik karelerini paylaşan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya damga vurdu.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! Aynı babaannesinin gençliği

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra güzelliğiyle büyüledi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra bu kez çok farklı! Aynı babaannesinin gençliği

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. "Zarafetin sesi", "Asalet akıyor, "Karakteri de kişiliği de güzel Zehra'nın", "Nostalji tablosu gibi", "Aynı babaannesinin gençliği" yorumları geldi.

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