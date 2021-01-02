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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

'ın kızı ve kardeşi 'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

Yaptığı paylaşımlarla magazinin çok konuşulan isimlerinden biri olan 57 yaşındaki , iddialı pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Pandemi günlerinde yaptığı spor paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Hülya Avşar, güzelliğiyle hayranlarını adeta büyülüyor. Avşar'ın 'ndan olan kızı 'yla olan benzerliği ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hülya Avşar, yeni yıl paylaşımıyla bir kez daha bu benzerliği gözler önüne serdi. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi 'la çekildiği poz büyük ilgi gördü...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 15:24
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

2021'e girerken ünlü isimler sosyal medyada adeta akın etti. Birbirinden iddialı pozlarını sayfalarına yükleyen gözde isimler adlarından oldukça söz ettirdi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

O isimlerden biri de 57 yaşındaki 'dı... Yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçileri mest etti.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

Yeni yıla girmeden hemen önce Instagram sayfasından derin yırtmaçlı yılbaşı kıyafetiyle paylaşım yapan , genç kızları kıskandırdı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

Ayrıca Avşar kızının aile pozu büyük ilgi gördü. 'ın kızı ve kardeşi 'la birlikte çekildiği kare, beğeni yağmuruna tutuldu.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

Güzellikleriyle göz dolduran aileye on binlerce beğeni geldi. ile 'nun benzerliği ise oldukça konuşuldu.

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