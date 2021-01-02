Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la yaptığı yeni yıl paylaşımı mest etti! Benzerliklerini gören şaştı kaldı...

Yaptığı paylaşımlarla magazinin çok konuşulan isimlerinden biri olan 57 yaşındaki Hülya Avşar, iddialı pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Pandemi günlerinde yaptığı spor paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Hülya Avşar, güzelliğiyle hayranlarını adeta büyülüyor. Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu'yla olan benzerliği ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hülya Avşar, yeni yıl paylaşımıyla bir kez daha bu benzerliği gözler önüne serdi. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la çekildiği poz büyük ilgi gördü...
Giriş Tarihi: 02.01.2021
15:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
15:24
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