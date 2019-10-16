Hülya Avşar'ın o hali çok şaşırttı! Yıllar önceki fotoğrafı...
Hülya Avşar'ın o hali çok şaşırttı! Yıllar önceki fotoğrafı...
Türkiye'de uzun yıllardır ekran önünde olan ve her dönem takip edilen isimlerin başında Hülya Avşar geliyor. 1963 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen aslen Ardahanlı olan Hülya Avşar güzellik yarışmasıyla ünlü olmuştu. Gençliğinde Türkiye'nin en güzel kadını olarak anılan Hülya Avşar, birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Hülya Avşar ayrıca müzikle de ilgilendi ve müzik albümleri de çıkardı. Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan bir de kızı var. Son yıllarda magazin dünyasının büyük ilgi gösterdiği Zehra Çilingiroğlu'nun hayatı da adeta kamera önünde geçti. Peki Hülya Avşar'ın yıllar önceki o halini hatırladınız mı? Değişimi şaşırtıcı!
Giriş Tarihi: 16.10.2019
07:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
08:11
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