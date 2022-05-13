İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:24

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yıldızlarından İbrahim Çelikkol, Mihre Çelikkol ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Sade bir tören ile hayatlarını birleştiren çiftin; geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. İddialar doğru çıktı; İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 5 yıllık evliliklerini önceki gün tek celsede sonlandırdı. Biten evliliğin ardından boşanma protokolü de ortaya çıktı. İşte İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un mal paylaşımı...