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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol'un alacağı nafaka...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:24

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol'un alacağı nafaka...

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yıldızlarından İbrahim Çelikkol, Mihre Çelikkol ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Sade bir tören ile hayatlarını birleştiren çiftin; geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. İddialar doğru çıktı; İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 5 yıllık evliliklerini önceki gün tek celsede sonlandırdı. Biten evliliğin ardından boşanma protokolü de ortaya çıktı. İşte İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un mal paylaşımı...

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.

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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

Protokole göre; Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol'da kalacak.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

Hürriyet'in haberine göre İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un boşanma detayları ortaya çıktı! İşte Mihre Çelikkol’un alacağı nafaka...

Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

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