Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:01
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
09:01
İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki 'İ' harfi dedikoduları ateşledi!
Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" demişti. Evliliğe bir kez daha yeşil ışık yakan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli asistanıyla aşk yaşadığı haberleri magazine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Hukuk öğrencisi olduğu söylenen Berka Gül'ün sosyal medya profildeki 'İ' harfi dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin ayrıntıları...