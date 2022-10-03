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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki 'İ' harfi dedikoduları ateşledi!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:01

İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki 'İ' harfi dedikoduları ateşledi!

Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" demişti. Evliliğe bir kez daha yeşil ışık yakan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli asistanıyla aşk yaşadığı haberleri magazine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Hukuk öğrencisi olduğu söylenen Berka Gül'ün sosyal medya profildeki 'İ' harfi dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin ayrıntıları...

İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki ’İ’ harfi dedikoduları ateşledi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli kadınla aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses'in asistanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki ’İ’ harfi dedikoduları ateşledi!

Gülçin Karagül ile ilişkisini noktalayan İbrahim Tatlıses, son olarak "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" paylaşımı ile evliliğe yeniden yeşil ışık yaktığını duyurmuştu.

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İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki ’İ’ harfi dedikoduları ateşledi!

70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli asistanıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki ’İ’ harfi dedikoduları ateşledi!

Berka Gül'ün Instagram profiline "İ" harfi ile kalp emojisi koyması da kafaları karıştırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin evlenecekleri de konuşulanlar arasındaydı.

İbrahim Tatlıses 21 yaşındaki yardımcısıyla aşk mı yaşıyor? Profildeki ’İ’ harfi dedikoduları ateşledi!

Peki İbrahim Tatlıses, hukuk öğrencisi olduğu söylenen 21 yaşındaki Berka Gül ile aşk mı yaşıyor?

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