Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:11
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde'den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses'in damadına bakın!
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla hiç olmadığı kadar magazinde yer buluyor. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Zarafeti ve güzelliği ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...