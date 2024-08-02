Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde'den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses'in damadına bakın!
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:11

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde'den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses'in damadına bakın!

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla hiç olmadığı kadar magazinde yer buluyor. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Zarafeti ve güzelliği ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde’den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses’in damadına bakın!

Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş özel hayatı ile oldukça merak ediliyor...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde’den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses’in damadına bakın!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde’den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses’in damadına bakın!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde’den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses’in damadına bakın!

Şimdilerde 41 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın göz bebeği kızları Melek Zübeyde’den eşi ile aşk pozu! İbrahim Tatlıses’in damadına bakın!

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

SON DAKİKA