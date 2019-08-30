İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor... İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Perihan Savaş'ın Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Usta sanatçıların kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Savaş'ı şu sıralar oynadığı Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izliyoruz. Usta sanatçı Perihan Savaş Çukur dizisi setinden arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…