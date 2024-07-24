Giriş Tarihi: 24.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
20:44
İclal Aydın'ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!
52 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına aldı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ile ilgi odağı oluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kalıyor. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor. İşte İclal Aydın ve kızının sosyal medyadaki o pozları!