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Haberler Galeri İclal Aydın'ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:44

İclal Aydın'ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

52 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına aldı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ile ilgi odağı oluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kalıyor. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor. İşte İclal Aydın ve kızının sosyal medyadaki o pozları!

İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

Ünlü oyuncu, yazar ve sunucu İclal Aydın, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

Kızına olan düşkünlüğü ile bilinen İclal Aydın, onu magazinden uzak büyütmeyi tercih etti. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

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İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun kızı şimdilerde 21 yaşında genç bir kız.

İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

"İKİ ARKADAŞ GİBİ MİSİNİZ?"

Bir röportaj veren İclal Aydın, Zeynep Lal Başbuğ ile anne-kız mı yoksa iki arkadaş gibi misiniz? Sorusuna verdiği cevapla gündemde!

İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

"DAHA ARKADAŞÇA DAHA EĞLENCELİ BİR DÖNEMİ BAŞLADI HAYATIMIZIN"

İclal Aydın, "Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın" ifadelerini kullandı.

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