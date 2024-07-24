İclal Aydın’ın 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! İclal Aydın: Daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın!

"DAHA ARKADAŞÇA DAHA EĞLENCELİ BİR DÖNEMİ BAŞLADI HAYATIMIZIN"

İclal Aydın, "Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın" ifadelerini kullandı.