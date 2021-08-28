İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

Gazeteci, sunucu, yazar ve oyuncu olan İclal Aydın, bir süredir Urla'da sakin bir hayat sürüyor. Son olarak "Ege'nin Hamsisi" dizisinde rol alan İclal Aydın, zamanının büyük bir bölümünü yazdığı romana ayırıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ, 19 yaşına bastı. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal'in fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte güzelliğini annesinden alan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in o paylaşımları...