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Haberler Galeri İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...
Giriş Tarihi: 28.08.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 15:33

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

Gazeteci, sunucu, yazar ve oyuncu olan İclal Aydın, bir süredir Urla'da sakin bir hayat sürüyor. Son olarak "Ege'nin Hamsisi" dizisinde rol alan İclal Aydın, zamanının büyük bir bölümünü yazdığı romana ayırıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ, 19 yaşına bastı. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal'in fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte güzelliğini annesinden alan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in o paylaşımları...

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 19 yaşında bir genç kız.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

İkinci evliliğini yönetmen Kemal Başbuğ ile yapan İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var.

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İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

Gözlerden uzak büyüyen Zeynep Lal, büyüyüp 19 yaşında bir genç kız oldu. Zeynep Lal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu! Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle büyüledi...

İŞTE İCLAL AYDIN'IN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ...

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