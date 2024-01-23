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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi
Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 18:44

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

İki ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'deb geçtiğimiz aylarda ikiz bebek müjdesi gelmişti. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerinin ilk ismini de açıkladı. Bugün ise İdo Tatlıses, sosyal medyada oğullarıyla ayrı ayrı poz verdi. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

İbrahim Tatlıses bir kez daha dede olma mutluluğunu yaşadı! Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri doğdu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

TAKİPÇİLERİYLE SIK SIK PAYLAŞTI

Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli bu süreci takipçileriyle sık sık paylaşmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

İSİMLERİNİ AÇIKLADILAR

Çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını verdi. Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi

BUGÜN İLK KEZ OĞULLARIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü çiftten İdo Tatlıses, bugün oğullarıyla duygusal bir paylaşım yaptı.

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