Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
18:44
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses oğullarıyla ilk kez poz verdi
İki ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'deb geçtiğimiz aylarda ikiz bebek müjdesi gelmişti. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerinin ilk ismini de açıkladı. Bugün ise İdo Tatlıses, sosyal medyada oğullarıyla ayrı ayrı poz verdi. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri!