Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 13:45

İdo Tatlıses'in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli'den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 10. kez dede olacak İbrahim Tatlıses çifte mutluluk yaşamış ikizlerin yolda olduğunu duyurmuştu. İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli'den şezlong pozu geldi. Mavi bikinisiyle boy gösteren hamile Yasemin Şefkatli'nin fit hali beğeni topladı...