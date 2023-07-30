Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İdo Tatlıses'in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli'den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 13:45

İdo Tatlıses'in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli'den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 10. kez dede olacak İbrahim Tatlıses çifte mutluluk yaşamış ikizlerin yolda olduğunu duyurmuştu. İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli'den şezlong pozu geldi. Mavi bikinisiyle boy gösteren hamile Yasemin Şefkatli'nin fit hali beğeni topladı...

İdo Tatlıses’in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

İkiz bebeklere hamile olan Tatlıses'in fenomen gelini Yasemin Şefkatli şezlong pozu ile sosyal medyayı salladı. Fit haline yorum yağdı...

İdo Tatlıses’in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Her paylaşımıyla ilgi odağı olan çift, mutlu birliktelikleriyle ses getirmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdo Tatlıses’in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

İki yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

İdo Tatlıses’in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

İdo Tatlıses’in ikizlere hamile eşi Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

10. kez dede olacak İbrahim Tatlıses çifte mutluluk yaşamış ikizlerin yolda olduğunu duyurmuştu.

SON DAKİKA