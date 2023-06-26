İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

MasterChef 2021 sezonunda yarışan isimler arasında yer alan Hamza Mercimek, yarışmadan elendikten sonra böbrek rahatsızlığı yaşadığını duyurmuştu. Yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini üzen Mercimek, bu sezon MasterChef All Star yarışması ile yeniden seyirci karşısına çıktı. İki böbreğini kaybeden ve diyalize bağlanan Hamza Mercimek, o dönem yaşadığı zorlukları programda ilk kez anlattı. Ünlü yarışmacı, "Asla geri dönüşü yoktu, çok zor bir süreç geçirdim" sözleriyle dinleyenleri ağlattı. İşte MasterChef Hamza Mercimek'in duygulandıran o sözleri...