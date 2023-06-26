İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

Sağlık problemlerinden bahseden Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" demişti.