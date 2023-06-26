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Haberler Galeri İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:22

İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

MasterChef 2021 sezonunda yarışan isimler arasında yer alan Hamza Mercimek, yarışmadan elendikten sonra böbrek rahatsızlığı yaşadığını duyurmuştu. Yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini üzen Mercimek, bu sezon MasterChef All Star yarışması ile yeniden seyirci karşısına çıktı. İki böbreğini kaybeden ve diyalize bağlanan Hamza Mercimek, o dönem yaşadığı zorlukları programda ilk kez anlattı. Ünlü yarışmacı, "Asla geri dönüşü yoktu, çok zor bir süreç geçirdim" sözleriyle dinleyenleri ağlattı. İşte MasterChef Hamza Mercimek'in duygulandıran o sözleri...

İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

MasterChef 2021 yarışmacıları arasında yer alan Hamza Mercimek, o dönem yaşadığı sağlık problemleriyle çok konuşulmuştu. Bu yıl MasterChef All Star ile yeniden seyirci karşısına çıkan Mercimek, o zorlu süreci ilk kez paylaştı. İşte yaşananlar...

İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

Geçen yıl MasterChef'te ana kadro oluşmuş, eski sezon yarışmacıları programa katılarak sürpriz yapmıştı.

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İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

Hamza'nın stüdyoda olmaması dikkat çekmiş, yarışmacı programa görüntülü olarak bağlanmıştı.

İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

Sağlık problemlerinden bahseden Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" demişti.

İki böbreğini de kaybetmişti! MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı gözyaşları sel oldu: Asla geri dönüşü yoktu...

"Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu" diyen Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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