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Haberler Galeri İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 16:22

İki çocuk annesi formunun sırrını anlattı! 'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Futbolcu ile eşi , mutlu evlilikleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Çift, Ekim 2019'da 'yı, 2020 yazında da 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamışlardı. Oğullarıyla bol bol paylaşımda bulunan Aslıhan Doğan Turan, özellikle fit halleriyle dikkat çekiyor. Her iki hamileliğinde sadece yedişer kilo alan Turan, hemcinslerini kıskandırıyor. Aslıhan Doğan Turan YouTube'daki kanalında formunun sırrını anlattı. Turan'ın açıklamaları epey dikkat çekti...

İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Futbolcu 'ın eşi Aslıhan Doğan, Ekim 2019'da 'yı, 2020 yazında da 'ı dünyaya getirmişti.

İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Her iki hamileliğinde sadece yedişer kilo almış, hemcinslerini kıskandırmıştı.

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İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Yediğine içtiğine çok dikkat ettiğini söyleyen , YouTube'daki kanalında formunun sırrını anlattı.

İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

"GÜNDE İKİ ÖĞÜN BESLENİRİM"

35 yaşındaki sosyetik güzel, "Her sabah hiç sıkılmadan tereyağlı, peynirli yumurta yerim. Günde iki öğün beslenirim.

İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Akşam yemeğimi 17.30-18.00'den sonrasına bırakmam. Gece yatmadan önce çok acıkırsam yoğurtla idare ederim.

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