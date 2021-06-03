İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan formunun sırrını anlattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan zayıflığıyla büyüledi!

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Çift, Ekim 2019'da Hamza Arda'yı, 2020 yazında da Asil Aslan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamışlardı. Oğullarıyla bol bol paylaşımda bulunan Aslıhan Doğan Turan, özellikle fit halleriyle dikkat çekiyor. Her iki hamileliğinde sadece yedişer kilo alan Turan, hemcinslerini kıskandırıyor. Aslıhan Doğan Turan YouTube'daki kanalında formunun sırrını anlattı. Turan'ın açıklamaları epey dikkat çekti...