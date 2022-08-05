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Haberler Galeri İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam'ın Afrodit'i aşka geldi
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:27

İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam'ın Afrodit'i aşka geldi

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelmeye devam ediyor. Güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, evleneceğini duyurmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan şimdilerde Kemal Yıldız ile ikinci baharını yaşıyor. Alkan son olarak ise sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada trend oldu. Doludizgin bir ilişki yaşayan Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu. Alkan, sosyal medyada alay konusu oldu…

İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam’ın Afrodit’i aşka geldi

Türk sinemasının usta ismi Banu Alkan, kendisinden yaşça küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etti. Doludizgin bir ilişki yaşayan Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu. Alkan, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam’ın Afrodit’i aşka geldi

Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu.

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İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam’ın Afrodit’i aşka geldi

Banu Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi.

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İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam’ın Afrodit’i aşka geldi

PROFİLİNİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFIYLA DOLDURDU

İlişkisini bir süre gözlerde uzak yaşadıktan sonra ilan eden Alkan, alyansını paylaşarak nişanlandığının müjdesini verdi.

İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyanın diline düştü!! Yeşilçam’ın Afrodit’i aşka geldi

Aşk orucunu bozan Banu Alkan, ilişkisini sosyal medyadan böyle ilan etti.

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