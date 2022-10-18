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Haberler Galeri İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:12

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara, son paylaşımıyla ilgi odağı olmuştu. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara, Bursa'da çocukluğunun geçtiği köy evini yenileyip çevre düzenlemesi yaptırmıştı. Karnı iyice belirginleşen ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, beş yaşındaki oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

OĞLU İLE POZ VERDİ

Heyecanı günden güne büyüyen Kara'dan yeni fotoğraflar geldi. Oğlu Ali Çınar ile objektif karşısına geçen oyuncu, pazar günü rutinlerini anlattı.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

Ünlü isim gönderisine; "Pazar demek bizde hep park, bahçe, orman demek. Mutlaka bir temiz hava alalım, mümkünse yürüyelim.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

Ali varsa tabii her yolun sonu bir kaydırağa, bir salıncağa çıkıyor ama olsun. Şimdi eve dönüp, yemek, ödev, çanta hazırlama vakti. Siz de nasıl Pazar günleri?" notunu düştü.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

İkinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne-oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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