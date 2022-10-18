Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:12

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara oğlu Ali Çınar ile böyle poz verdi!

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara, son paylaşımıyla ilgi odağı olmuştu. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara, Bursa'da çocukluğunun geçtiği köy evini yenileyip çevre düzenlemesi yaptırmıştı. Karnı iyice belirginleşen ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, beş yaşındaki oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.