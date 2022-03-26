Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
15:16
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever'in baba özlemi! "Çok acı çekiyorum..."
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen aylarda ikizlerine hamile olduğunu müjdelemiş; bu haber sonrası Sever'e tebrik mesajları yağmıştı. Mutluluğuna gölge düşen Seray Sever, geçen günlerde babası Tamer Sever'i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Babası Tamer Sever'in ölümüyle yıkılan Sever, son olarak sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı. Baba acısıyla sarsılan Seray Sever, yaşadıklarını kaleme not aldı, "Çok acı çekiyorum" sözleriyle dikkat çekti. İşte Seray Sever'in duygu yüklü o paylaşımı...