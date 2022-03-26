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Haberler Galeri İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever'in baba özlemi! "Çok acı çekiyorum..."
Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 15:16

İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever'in baba özlemi! "Çok acı çekiyorum..."

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen aylarda ikizlerine hamile olduğunu müjdelemiş; bu haber sonrası Sever'e tebrik mesajları yağmıştı. Mutluluğuna gölge düşen Seray Sever, geçen günlerde babası Tamer Sever'i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Babası Tamer Sever'in ölümüyle yıkılan Sever, son olarak sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı. Baba acısıyla sarsılan Seray Sever, yaşadıklarını kaleme not aldı, "Çok acı çekiyorum" sözleriyle dikkat çekti. İşte Seray Sever'in duygu yüklü o paylaşımı...

İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever’in baba özlemi! Çok acı çekiyorum...

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever’in baba özlemi! Çok acı çekiyorum...

Bir süredir Bodrum'da yaşayan ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

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İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever’in baba özlemi! Çok acı çekiyorum...

"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı.

İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever’in baba özlemi! Çok acı çekiyorum...

Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Tamer Sever (74), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever’in baba özlemi! Çok acı çekiyorum...

Zor günler geçiren Seray Sever, babasının ardından bugün sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

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