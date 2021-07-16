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Haberler Galeri İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 09:22

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

Genç oyuncular arasında yıldızı parlayan isimlerden biri olan güzel oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisinin setinde tanıştığı Serkay Tütüncü'ye gönlünü kaptırmıştı. İlişkilerini başta reddeden, daha sonra görüntüleri ortaya çıkınca aşklarını ilan eden çiftten İlayda Alişan, şimdilerde sosyal medya hesabından Serkay Tütüncü ile paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Takipçileri tarafından birbirine çok yakıştırılan gözde çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı. İkili, aşık halleriyle adeta düşman çatlattı!

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la birlikte oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan'la yeni bir ilişkiye başlayan Serkay Tütüncü, önceki gün Yalıkavak'ta ünlü bir beach'te görüntülendi.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

ARKADAŞLARIYLA DENİZE GİRDİ

Cadde'nin haberine göre; sevgilisi ve arkadaş gurubuyla mekana gelen aşıklardan Tütüncü, yakın arkadaşıyla denize girmeyi tercih ederken Alişan ise tüm günü güneşlenerek geçirdi.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'nün, arkadaşlarıyla deniz keyfi sonrası kısa pantolonla denizden çıkması kameralara böyle yansıdı.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ikilisi, keyifli hallerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

Öte yandan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde bikinisi ile kayalıkta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Alişan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem olmuştu.

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