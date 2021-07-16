İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

ARKADAŞLARIYLA DENİZE GİRDİ

Cadde'nin haberine göre; sevgilisi ve arkadaş gurubuyla mekana gelen aşıklardan Tütüncü, yakın arkadaşıyla denize girmeyi tercih ederken Alişan ise tüm günü güneşlenerek geçirdi.