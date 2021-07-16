İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü adeta düşman çatlattı! Gözde aşıklar Bodrum tatilinde böyle görüntülendi...

Genç oyuncular arasında yıldızı parlayan isimlerden biri olan güzel oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisinin setinde tanıştığı Serkay Tütüncü'ye gönlünü kaptırmıştı. İlişkilerini başta reddeden, daha sonra görüntüleri ortaya çıkınca aşklarını ilan eden çiftten İlayda Alişan, şimdilerde sosyal medya hesabından Serkay Tütüncü ile paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Takipçileri tarafından birbirine çok yakıştırılan gözde çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı. İkili, aşık halleriyle adeta düşman çatlattı!