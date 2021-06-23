İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde final yapan "Masumiyet" dizisinin setinde tanıştığı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk başta iddiaları reddeden, daha sonra görüntüleri ortaya çıkınca aşkını ilan eden İlayda Alişan, şimdilerde sosyal medya hesabından Serkay Tütüncü ile paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Güzel oyuncu, sevgilisiyle tatilden yeni pozlarını da yayınladı. Tütüncü'nün Alişan'a yelkenli sörf öğrettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.