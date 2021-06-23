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Haberler Galeri İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 11:32

'a sevgilisi 'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu , geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin setinde tanıştığı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk başta iddiaları reddeden, daha sonra görüntüleri ortaya çıkınca aşkını ilan eden İlayda Alişan, şimdilerde sosyal medya hesabından Serkay Tütüncü ile paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Güzel oyuncu, sevgilisiyle tatilden yeni pozlarını da yayınladı. Tütüncü'nün Alişan'a yelkenli sörf öğrettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu , geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin setinde tanıştığı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

İlk başta iddiaları reddeden, daha sonra görüntüleri ortaya çıkınca aşkını ilan eden , şimdilerde sosyal medya hesabından ile paylaşım yapmaktan çekinmiyor.

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İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisinde Ela karakterine hayat veren ile çifti, şimdilerde Çeşme'de tatillerine devam ediyor.

İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

"EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı.

İlayda Alişan'a sevgilisi Serkay Tütüncü'den yelkenli sörf dersi! Aşıkların eğlenceli pozları hayranlarını mest etti!

Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı.

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