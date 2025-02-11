Giriş Tarihi: 11.02.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
08:31
"İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...
TÜİK'in verilerinin yayınlanmasının ardından ülkedeki boşanma oranları önemli bir gündem haline geldi. Boşanmaların ve boşanma sonrası yaşananların bir yansımasını gördüğümüz cemiyet hayatında neler oluyor? Ardı ardına tatile çıkanlar, aileleleriyle mutlu pozlar ve bir evliliği bitirecek komplo... Tüm bu detayları Bülent Cankurt yazdı! İşte detaylar...