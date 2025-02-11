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Haberler Galeri "İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:31

"İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

TÜİK'in verilerinin yayınlanmasının ardından ülkedeki boşanma oranları önemli bir gündem haline geldi. Boşanmaların ve boşanma sonrası yaşananların bir yansımasını gördüğümüz cemiyet hayatında neler oluyor? Ardı ardına tatile çıkanlar, aileleleriyle mutlu pozlar ve bir evliliği bitirecek komplo... Tüm bu detayları Bülent Cankurt yazdı! İşte detaylar...

BÜLENT CANKURT
İlk günkü gibi aşık olsam da bitti demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

Geçen yıl, maalesef ardı ardına mutsuz evlilik ve boşanma haberleri vermiş ve ayrılıkların hiç hız kesmediğini yazmıştım. Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK), bunu tescilledi.

İlk günkü gibi aşık olsam da bitti demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

TÜİK verilerine göre, geçen yıl boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artmış! Her zaman söylüyorum; keşke hiç kimse boşanmasa, boşanacaklarsa da bunu medeni bir şekilde becerebilseler.

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İlk günkü gibi aşık olsam da bitti demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in kızı Suzan Şen'in önceki günkü paylaşımı, tam da bu söylediğime çok güzel bir örnekti. Suzan Hanım'ın "Sonsuza kadar aile" notuyla paylaştığı fotoğrafta, 2003 yılında boşandığı eşi Nedim Keçeli, kızları Melisa, Nedim Bey'in 2017'de evlendiği ikinci eşi Gamze Hanım ve Nedim Bey'in Gamze Hanım'dan olan oğlu Yaman var.

İlk günkü gibi aşık olsam da bitti demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

Bayıldım bu fotoğrafa. Bakın herkes mutlu... Boşanınca düşman olup hem çocuğunuzu hem de kendinizi mutsuz etmenin ne gereği var!

İlk günkü gibi aşık olsam da bitti demişti! Evlilik bitiren komplo planı ortaya çıktı...

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