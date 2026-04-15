Haberler Galeri İlk kez anlattı! Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in kalbini nasıl kazandığını anlattı! Bakın ne yapmış!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 01:31

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündem oluyor. Seda Sayan, bu kez yaptığı yeni bir açıklamayla daha magazinde yer aldı. Şarkıcı, eşi Çağlar Ökten'in kalbini nasıl kazandığını ilk kez anlattı. İşte Seda Sayan'ın o açıklaması!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.

Son olarak bir etkinlikte kameralara yansıyan ikili, aşklarını bir kez daha ilan edercesine herkesin gözü önünde romantik bir dansa imza atmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmine kapılan ve birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan çiftin o sarmaş dolaş halleri, çevredeki meraklı bakışların odak noktası haline gelmişti.

Salondaki tüm davetlileri büyüleyen bu samimi anlar, magazin dünyasında "yılın romantizmi" olarak yorumlanırken ikilinin arasındaki o anlar ise geceye adeta damgasını vurmuştu.

Sayan ve Ökten'in dansları takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

YAPTIĞI YENİ AÇIKLAMAYLA GÜNDEMDE!

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eşi ve evliliğiyle ilgili yeni açıklaması gündem oldu.

EŞİNİN KALBİNİ NASIL ÇALDIĞINI ANLATTI

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'i nasıl tavladığını dile getirdi.

"BEN O PAÇAYI ALIRIM DEDİM"

Seda Sayan, "Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Sonra biz onu transfer ettik yaptığımız televizyon programına. Sponsor kıyafet gönderdi. Biz de yeni beraber olmaya başladık. Kıyafetleri deniyordu, ben de 'ben o paçayı alırım' dedim ona. Şimdi o da kaldı. O kadar güzel paça boyu alırım ki aklınız durur. Eğildim paça aldım" dedi.

"SEN ÇOK ŞANSLI BİR ADAMSIN"

Ayrıca Sayan, "Çağlar bana çok sonra anlatıyor. Diyor ki 'bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor'. Kendi kendime 'sen ne kadar şanslı adamsın Seda Sayan senin paçanın boyunu alıyor.' demiş. Oysa ki benim için çok doğal bir şey. Aslında lafı şuraya getireceğim; erkeğe çok ufak bir şey yaptığında onun kalbini kazanabiliyorsun" diye konuştu.

KONSERDE ARALARINDA GEÇEN DİYALOGLA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ!

Öte yandan geçen günlerde ikilinin birlikte verdikleri konser sırasında yaşanan bu anlar, izleyicileri hem şaşırttı hem de güldürmüştü.

"ÇOK EVLENİNCE ÖYLE OLUYOR"

Sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini soran Sayan'a, eşi Çağlar Ökten "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diyerek seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine eşinin "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek şaşkınlıkla karşılaması konserde neşeli anlar yaşattı.

Çağlar Ökten'in bu duruma "Yaaa" diyerek karşılık vermesi üzerine Seda Sayan, kendi evlilik sayısına göndermede bulunarak söylediği "Çok evlenince öyle oluyor" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı. Öte yandan aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin, özel hayatı da sıkça merak konusu oluyor.

SADECE AŞK HAYATIYLA DEĞİL SERVETİYLE DE ÇOK KONUŞULUYOR!

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer almıştı.

Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor.

Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor.

Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor.

En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor.

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

