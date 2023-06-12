Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:34

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı yaktı geçti! Demi Rose o pozuyla trend oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 27 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplattı. Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniyor. Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor. Ünlü modelin yaptığı her paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte herkesin konuştuğu İngiliz model Demi Rose'un sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar…