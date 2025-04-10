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Haberler Galeri İpek Açar'dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:35

İpek Açar'dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anneliği tatmıştı. Oğluna Ömer adını veren İpek Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, son olarak çocuklarıyla yeni bir paylaşım yaptı. Mutlu aile tablosuna sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağdı.

PINAR EFE
İpek Açar’dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

3 Nisan 2015 tarihinde hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 2019 senesinde kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.

İpek Açar’dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Açar, Çocuk Esirgeme Kurumuna evlat edinme sürecine başvurdukları dönemde sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

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İpek Açar’dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Mutlu beraberlikleri süren Açar ile Kömürcü, 14 Aralık 2023'te Ömer Alp adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

İpek Açar’dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile beğeni topluyor.

İpek Açar’dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran İpek Açar, kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile poz verdi.