Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:35
İpek Açar'dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni paylaşım! 24 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu
2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anneliği tatmıştı. Oğluna Ömer adını veren İpek Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, son olarak çocuklarıyla yeni bir paylaşım yaptı. Mutlu aile tablosuna sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağdı.