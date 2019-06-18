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  • İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı !

Türk tiyatrosunun, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu oynadığı her rolle hayranlarının takdirini kazanmayı başarıyor. 1956 doğumlu olan oyuncu, uzun yıllardır tiyatroda çok ünlü eserlerde rol almanın yanında, tiyatroda yönetmenlik, eğitmenlik yapmanın yanı sıra aynı zamanda da çevirmen. İpek Bilgin'in bir kızı var. İpek Bilgin'in kızı da aslında pek çok kişinin tanıdığı bir isim. İsmi . İpek Bilgin'in Cüneyt Çalışkur ile evliliğinden 1982 yılında dünyaya geldi. Babası 2011 yılında vefat eden Çağ Çalışkur'un halası da usta oyunculardan Rüçhan Çalışkur. Çağ Çalışkur, bir dönem muhabirlik yapmıştı. Şimdilerde ise bazı dizilerde rol alırken, aynı zamanda da oyuncu koçu olarak çalışıyor. Pek çok tiyatro oyununun yanı sıra birçok dizi de rol almıştı. Birçok kişi Çağ Çalışkur'un usta oyuncu İpek Bilgin'in kızı olduğunu bilmiyor. İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 18.06.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:46
İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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