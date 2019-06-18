İpek Bilgin'in kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

Türk tiyatrosunun, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu İpek Bilgin oynadığı her rolle hayranlarının takdirini kazanmayı başarıyor. 1956 doğumlu olan oyuncu, uzun yıllardır tiyatroda çok ünlü eserlerde rol almanın yanında, tiyatroda yönetmenlik, eğitmenlik yapmanın yanı sıra aynı zamanda da çevirmen. İpek Bilgin'in bir kızı var. İpek Bilgin'in kızı da aslında pek çok kişinin tanıdığı bir isim. İsmi Çağ Çalışkur. İpek Bilgin'in Cüneyt Çalışkur ile evliliğinden 1982 yılında dünyaya geldi. Babası 2011 yılında vefat eden Çağ Çalışkur'un halası da usta oyunculardan Rüçhan Çalışkur. Çağ Çalışkur, bir dönem muhabirlik yapmıştı. Şimdilerde ise bazı dizilerde rol alırken, aynı zamanda da oyuncu koçu olarak çalışıyor. Pek çok tiyatro oyununun yanı sıra birçok dizi de rol almıştı. Birçok kişi Çağ Çalışkur'un usta oyuncu İpek Bilgin'in kızı olduğunu bilmiyor. İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur ve diğer ünlü isimlerin çocukları…