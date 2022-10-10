Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

BİN 200 LİRAYA MERDİVEN ALTI İLAÇ

Şikayet üzerine hastane yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında hastane direktörü Arzu K.'nin ifadesini aldı. Şüpheli direktör ifadesinde Yazıcı'yı uzun yıllardır tanıdığını, Covid olduğunu nedeniyle hastaneyi seferber ettiğini ve doktorların söz konusu ilacı hastaya uygulamaya karar verdiklerini anlattı. Arzu K., ifadesinde, 'Hastanemizde Covid'den dolayı tedavi gören bin hastamızdan 36'sına sadece bakanlık tarafından onay verildi. Bu nedenle ilacı dışarıdan temin ettik. Bunun içinde aileden bin 200 lira ilaç parası alındı' diye konuştu.