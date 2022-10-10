Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
07:44
Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı'yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi
Covid-19'a yakalandığı gerekçesiyle İstanbul'da bulunan ünlü özel bir hastanede 3 ayı entübe 7 ay boyunca tedavi altına Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı'nın 21 ay sonra ayağa kalktı. Yazıcı'nın avukatları hastane hakkında 'merdiven altı ilaç kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmayı tamamladı hastane ve eczane çalışanları hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.