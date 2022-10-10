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Haberler Galeri Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı'yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi
Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 07:44

Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı'yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

Covid-19'a yakalandığı gerekçesiyle İstanbul'da bulunan ünlü özel bir hastanede 3 ayı entübe 7 ay boyunca tedavi altına Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı'nın 21 ay sonra ayağa kalktı. Yazıcı'nın avukatları hastane hakkında 'merdiven altı ilaç kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmayı tamamladı hastane ve eczane çalışanları hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat ayında koronavirüse yakalanmış, Taksim'de özel bir hastaneye yatırılmıştı. Yazıcı, tedavinin sonuç vermemesi üzerine ise 17 Şubat 2021'de aynı hastanede entübe edilmişti. Hayri Yazıcı'nın durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul'daki başka bir hastaneye transfer etmişti. 3 ayı entübe 7 ay boyunca hastanede kalan ünlü iş adamı geçtiğimiz haftaya kadar tekerlekli sandalyeye bağlıydı. 15 ay boyunca fizik tedavi uygulanan Yazıcı ayağa kalktı.

Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

KAYIT DIŞI İLAÇ ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYORDU

Yazıcı'nın kızı Bahar Şer, olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim'deki özel hastanenin çalışanları; M.A.A., Arzu K. ve Ç.B.'ye, babasına sahte koronavirüs ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulundu. Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı'nın avukatı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda; Hayri Yazıcı'ya verilen 'Remdesivir' isimli ilacın, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu ifade edildi.

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Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

ÖZEL HASTANE MERDİVEN ALTI İLAÇ SATTI

Dilekçenin devamında Remdesevir isimli ilacın özel hastane yetkilileri tarafından kendilerine satıldığı ve Hayri Yazıcı'ya uygulandığı ifade edilirken, söz konusu ilacın merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretilerek kendilerine satıldığı belirtildi. Ayrıca hastane yetkililerin Yazıcı ailesine ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiği bilgisinin verildiği anlatıldı. Babası Hayri Yazıcı'nın sağlığının iyice bozulmasında hastanenin yetkililerinin söz konusu yasak ilacın etkisinin bulunduğunu söyleyen Bahar Şer sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

BİN 200 LİRAYA MERDİVEN ALTI İLAÇ

Şikayet üzerine hastane yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında hastane direktörü Arzu K.'nin ifadesini aldı. Şüpheli direktör ifadesinde Yazıcı'yı uzun yıllardır tanıdığını, Covid olduğunu nedeniyle hastaneyi seferber ettiğini ve doktorların söz konusu ilacı hastaya uygulamaya karar verdiklerini anlattı. Arzu K., ifadesinde, 'Hastanemizde Covid'den dolayı tedavi gören bin hastamızdan 36'sına sadece bakanlık tarafından onay verildi. Bu nedenle ilacı dışarıdan temin ettik. Bunun içinde aileden bin 200 lira ilaç parası alındı' diye konuştu.

Özel hastanede az kalsın ölüyordu! Hayri Yazıcı’yı sahte ilaçla komaya sokan sağlıkçılara 6,5 yıl istendi

HASTANE VE ECZANE SORUMLULARI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda özel hastane direktörü Arzu K., eczane sahibi Ayşe Ecem T., ve eczanenin yardımcısı Gürkan K., hakkında, 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede eczane sahibi Ayşe Ecem T.'nin ilacı kimden aldığı ve temin ettiğine yönelik bilgi veremediği anlatıldı.

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