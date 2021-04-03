Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatı!

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğundaki İBO Show konukları arasında bu akşam Işın Karaca yerini alıyor. Ünlü sanatçı programa konuk olmasıyla izleyenlerin gündemindeki yerini alırken "İbo Show konuklarından Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme taşınıyor. Ünlü sanatçı 1973 yılında Londra'da doğmuş ve Kıbrıs Türkü olarak bilinmektedir. Tiyatro bölümünden mezun olan sanatçı müzik kariyerine öğrencilik zamanında başlamıştır. Arabesk, Pop ve Türk sanat müziği gibi birçok alanda eserler veren Işın Karaca hayatı ve yaşı gibi detaylarla İbo Show izleyenlerinin merak konusu haline geliyor.