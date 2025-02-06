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Haberler Galeri İstanbul için 'ne harika bir şehir' demişti! Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:11

İstanbul için 'ne harika bir şehir' demişti! Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

31 yaşındaki Galatasaray yıldızı Mauro Icardi, çocuklarının annesi Wanda Nara'la yollarını ayırıp Arjantin'li güzel China Suarez'le aşk yaşamaya başlamıştı. Dolu dizgin ilişkileri ile magazin manşetlerini süsleyen çift, Türkiye'ye gelmeleriyle ilgi odağı olmuşlardı. Galatasaray'ın yeni yengesi, İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekerken son olarak Türkçe yazıp paylaştığı hikaye ile gündem oldu.

İstanbul için ’ne harika bir şehir’ demişti! Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi,10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Çocuklarının babasını aldatan Nara, genç rapçi L-Gante ile yollarını ayırmıştı.

İstanbul için ’ne harika bir şehir’ demişti! Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

Ardından ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.

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İstanbul için ’ne harika bir şehir’ demişti! Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul için ’ne harika bir şehir’ demişti! Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

İstanbul için ’ne harika bir şehir’ demişti! Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

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