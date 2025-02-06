Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:11
İstanbul için 'ne harika bir şehir' demişti! Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez bu sefer de Türk oldu!
31 yaşındaki Galatasaray yıldızı Mauro Icardi, çocuklarının annesi Wanda Nara'la yollarını ayırıp Arjantin'li güzel China Suarez'le aşk yaşamaya başlamıştı. Dolu dizgin ilişkileri ile magazin manşetlerini süsleyen çift, Türkiye'ye gelmeleriyle ilgi odağı olmuşlardı. Galatasaray'ın yeni yengesi, İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekerken son olarak Türkçe yazıp paylaştığı hikaye ile gündem oldu.