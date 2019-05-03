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İşte ’in son hali! "Yıllar onu teğet geçmiş"

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran 90'lı yıllara damga vurmuştu. Geçen yıl müzik kariyerinin 25'inci yılı için Best Of albüm çıkaran Bendeniz, Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere eliyle zafer işareti yaptı. Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı… Bendeniz'in hayranları ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:44
İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

MURAT BOZ

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İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

MURAT BOZ

İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

MURAT BOZ

İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

MURAT BOZ

İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

TARKAN

İşte Bendeniz’in son hali! Yıllar onu teğet geçmiş

TARKAN

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