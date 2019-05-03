İşte Bendeniz’in son hali! "Yıllar onu teğet geçmiş"

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Geçen yıl müzik kariyerinin 25'inci yılı için Best Of albüm çıkaran Bendeniz, Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere eliyle zafer işareti yaptı. Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı… Bendeniz'in hayranları ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" dedi.