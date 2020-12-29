'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, otel odasında paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Murat Boz itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak otelin banyosunda bornozlu kareleriyle selfie çekti. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. Candan daha önce yaptığı bir açıklamada "Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik" demişti. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…