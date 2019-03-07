İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Çiftiği'nin her işi takip eden, işgüzar kahyası Gaffur rolünde izlediğimiz Bülent Polat hakkında internette araştırma yapanlar Bülent Polat'ın evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Başarılı oyuncu Bülent Polat, eşi Duygu Polat ile vakit buldukça zaman geçiriyor. Ekranlara 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' karakteri ile dönen Bülent Polat verdiği bir röportajda "Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum. Adana'dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur'u özlüyorum" dedi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…