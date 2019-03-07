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  • İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

İşte ’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Çiftiği'nin her işi takip eden, işgüzar kahyası rolünde izlediğimiz hakkında internette araştırma yapanlar Bülent Polat'ın evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Başarılı oyuncu Bülent Polat, eşi Duygu Polat ile vakit buldukça zaman geçiriyor. Ekranlara 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' karakteri ile dönen Bülent Polat verdiği bir röportajda "Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum. Adana'dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur'u özlüyorum" dedi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 07.03.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 09:31
İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM

İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

ERCAN - NAZAN KESAL

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İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

ERCAN - NAZAN KESAL

İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

ERCAN - NAZAN KESAL

İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

HAYFA SAFİ TULUN

İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

HAYFA SAFİ TULUN

İşte Bülent Polat’ın gerçek hayattaki karısı Duygu Polat!

HAYFA SAFİ TULUN

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