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  • İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

İşte 'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarını bir çırpıda saymak istesek 'nun adını anmadan geçmek imkansız! , , , Farma Girik gibi isimlerle beraber dönemin en popüler aktrislerinden biriydi Gülşen Bubikoğlu. Özellikle 'la çektikleri romantik komedi filmleri çok sevilmişti Gülşen Bubikoğlu'nun. Peki yıllar Gülşen Bubikoğlu'nu nasıl değiştirdi? İşte Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

Giriş Tarihi: 02.05.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 13:37
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

Kimileri hala göz önünde kimilerini ise yıllar önce kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce ve sonraki halleri...

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

YALÇIN AVŞAR

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İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

ALEV ORALOĞLU

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

OYA AYDOĞAN

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

ADİLE NAŞİT

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

MAHMUT HEKİMOĞLU

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

ESRA AKKAYA

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