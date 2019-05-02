İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali! Yeşilçam'ın en güzellerindendi...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarını bir çırpıda saymak istesek Gülşen Bubikoğlu'nun adını anmadan geçmek imkansız! Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Farma Girik gibi isimlerle beraber dönemin en popüler aktrislerinden biriydi Gülşen Bubikoğlu. Özellikle Tarık Akan'la çektikleri romantik komedi filmleri çok sevilmişti Gülşen Bubikoğlu'nun. Peki yıllar Gülşen Bubikoğlu'nu nasıl değiştirdi? İşte Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!
Giriş Tarihi: 02.05.2019
07:25
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019
13:37