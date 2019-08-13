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  • İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

İşte 'un merak edilen abisi! ’u gören dönüp bir daha baktı!

Yakışıklı oyuncu yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ son yaptığı paylaşımda Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ 'dan yaptığı paylaşıma 'Denizlere hakim olan, her şeye hakim olur' notunu düştü. Denizi ve dalmayı çok seven Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ hayranlarının beğenisi topladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 07:53
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. 'dan Hande Erçel'e, Fahriye Evcen'den Kenan İmirzalıoğlu'na ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

AZRA AKIN

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İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

UMUT AKYÜREK

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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