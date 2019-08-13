İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ son yaptığı paylaşımda Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Instagram'dan yaptığı paylaşıma 'Denizlere hakim olan, her şeye hakim olur' notunu düştü. Denizi ve dalmayı çok seven Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ hayranlarının beğenisi topladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafları.