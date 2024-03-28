İşte Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri bakın kim çıktı! Meğer usta oyuncunun oğluymuş…

Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Yeni bölümde Kıvılcım'ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirmesinin yanı sıra Ertuğrul ve Mihri diziye veda edecek. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor.