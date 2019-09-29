İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

Usta sanatçı Nazan Şoray, önceki gün bir mekanında sahne aldı. Nazan Şoray'ı kardeşleri sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Nazan Şoray'ı kardeşleri Türkan Şoray ve Figen Çevik Gezer, bu özel gecede yalnız bırakmadı. Nazan Şoray, sahneye kendisi için özel olarak hazırlanan bir elbiseyle çıktı. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca sahne performansı sergileyen 65 yaşındaki Nazan Şoray, cesur kıyafetiyle büyük bir beğeni aldı. Nazan Şoray, kendisini dinlemeye gelen kardeşleriyle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşlerinin daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Üç kız kardeşin benzerliği ise herkesi şoke etti. İşte birçok kişinin bilmediği Şoray kardeşlerin kız kardeşi Figen Çevik Gezer ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…