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  • İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

İşte ile ’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

Usta sanatçı , önceki gün bir mekanında sahne aldı. Nazan Şoray'ı kardeşleri sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan 'ın kardeşi Nazan Şoray, Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Nazan Şoray'ı kardeşleri Türkan Şoray ve , bu özel gecede yalnız bırakmadı. Nazan Şoray, sahneye kendisi için özel olarak hazırlanan bir elbiseyle çıktı. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca sahne performansı sergileyen 65 yaşındaki Nazan Şoray, cesur kıyafetiyle büyük bir beğeni aldı. Nazan Şoray, kendisini dinlemeye gelen kardeşleriyle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşlerinin daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Üç kız kardeşin benzerliği ise herkesi şoke etti. İşte birçok kişinin bilmediği Şoray kardeşlerin kız kardeşi Figen Çevik Gezer ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 29.09.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 15:53
İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

Türkan ve , kız kardeşlerin üçüncüsü de ablalarını yalnız bırakmadı. Nazan Şoray geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Züleyha Kuru imzalı kostümü ile yaklaşık 3 Saat boyunca sahnede şarkılarını söyledi. İşte Nazan Şoray ile 'ın kimsenin bilmediği kız kardeşi Figen Çevik Gezer ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

AZRA AKIN

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İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

UMUT AKYÜREK

İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi… Kimse bilmiyordu!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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