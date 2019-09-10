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İşte ’in üçüzleri , ve … Güzellikleriyle büyülediler

Tescilli güzel magazin programına konuk oldu. Neşe Erberk, merak edilenleri anlattı.3 kızım var ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Tıp okuyacak. işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor. Okul bitince anaokullarının başına geçer belki. , psikolog olmak istiyor aynı zamanda çok iyi bir voleybolcu. Yurtdışındaydılar şimdi 'ye geldiler. Belki bir sosyal sorumluluk projesinde hep birlikte podyuma çıkarız onlarla. Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz dolduruyor. İşte Neşe Erberk ve üçüzleri Selin, Alin ve Lara…

Giriş Tarihi: 10.09.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 14:41
İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

1983 ve 1984'de Avrupa Güzeli seçilen , eski eşi Ark Gurdikyan'dan olan 20 yaşındaki üçüzleri , ve artık büyüdü. Neşe Erberk'in üçüzleri üniversiteyi kazandı. Neşe Erberk'in kızları bir dergiye verdikleri röportajda ilginç açıklamalar yapmışlardı. Selin "Benim için güzellik mükemmel burun, dolgun dudak demekti. Annem kusurların insana karakter kattığını öğretti" dedi. Alin ise "Kraliçenin kızıyım diye insanlar beni model ölçülerinde bekliyor. Bu beni kırmıyor" diye konuştu. Lara ise annesi sayesinde güzellik anlayışlarının geliştiğini söyledi. Neşe Erberk kendi adını taşıyan modellik ajansı ve anaokullu işletmeciliği yapıyor. İşte Neşe Erberk'in üçüzleri ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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