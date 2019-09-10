İşte Neşe Erberk’in üçüzleri Selin, Alin ve Lara… Güzellikleriyle büyülediler

Tescilli güzel Neşe Erberk magazin programına konuk oldu. Neşe Erberk, merak edilenleri anlattı.3 kızım var ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor. Okul bitince anaokullarının başına geçer belki. Alin, psikolog olmak istiyor aynı zamanda çok iyi bir voleybolcu. Yurtdışındaydılar şimdi Türkiye'ye geldiler. Belki bir sosyal sorumluluk projesinde hep birlikte podyuma çıkarız onlarla. Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz dolduruyor. İşte Neşe Erberk ve üçüzleri Selin, Alin ve Lara…