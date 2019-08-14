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  • İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

İşte ’nın birçok kişinin bilmediği eşi ! Duyanlar şaşırıyor

"Zor Bela", "Mesele", "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" gibi hitleriyle arabesk müzik dünyasında fırtınalar estiren 'nın şarkıları kadar özel hayatı da dikkat çekiyor. Serkan Kaya özel hayatını kameralar önünde yaşamayı sevmeyen sanatçılardan. Serkan Kaya 2017 Temmuz ayında ile dünya evine girmişti. Ayşegül Kaya ile hayatını birleştiren Serkan Kaya'nın iki çocuğu var. Serkan Kaya en popüler olduğu dönem de Ayşegül Kaya ile evlenmesinin hayatını iyi yönde etkilediğini söylüyor. Aile yaşantısının düzgün olmasının işteki verimini de artırdığını belirten Serkan Kaya, "Evliliğim bana şans getirdi, evlendikten sonra sevenlerim arttı. İnsanlar kararlı olanları, aile yaşantısı düzgün olanları seviyorlar" diyor. Birçok kişi Serkan Kaya'nın evli olduğunu bilmiyor. İşte Serkan Kaya'nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya…

Giriş Tarihi: 14.08.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 11:52
İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

2017 Temmuz ayında Ayşegül Kalfa ile dünya evine girmişti. ile hayatını birleştiren Serkan Kaya'nın iki çocuğu var. Serkan Kaya verdiği bir röportajda aile hayatına önem verdiğini belirtmişti. Çocuklarının rezidanslarda büyümesini istemediğini belirten Serkan Kaya: "Bahçeli evde yaşıyoruz. Biz yağmurlu günlerde çamurda oynardık. Hayat böyle güzeldi. Şimdi çocuklarımızın da aynı şekilde yaşamasını istiyoruz" demişti. Serkan Kaya, en popüler zamanında evlenmesinin hayatını iyi yönde etkilediğini söylüyor. Aile yaşantısının düzgün olmasının işteki verimini de artırdığını belirten Kaya, "Evliliğim bana şans getirdi, evlendikten sonra sevenlerim arttı. İnsanlar kararlı olanları, aile yaşantısı düzgün olanları seviyorlar" diyor.

İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

ERCAN - NAZAN KESAL

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İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

ERCAN - NAZAN KESAL

İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

ERCAN - NAZAN KESAL

İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

HAYFA SAFİ TULUN

İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

HAYFA SAFİ TULUN

İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

HAYFA SAFİ TULUN

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