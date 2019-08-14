İşte Serkan Kaya’nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya! Duyanlar şaşırıyor

"Zor Bela", "Mesele", "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" gibi hitleriyle arabesk müzik dünyasında fırtınalar estiren Serkan Kaya'nın şarkıları kadar özel hayatı da dikkat çekiyor. Serkan Kaya özel hayatını kameralar önünde yaşamayı sevmeyen sanatçılardan. Serkan Kaya 2017 Temmuz ayında Ayşegül Kaya ile dünya evine girmişti. Ayşegül Kaya ile hayatını birleştiren Serkan Kaya'nın iki çocuğu var. Serkan Kaya en popüler olduğu dönem de Ayşegül Kaya ile evlenmesinin hayatını iyi yönde etkilediğini söylüyor. Aile yaşantısının düzgün olmasının işteki verimini de artırdığını belirten Serkan Kaya, "Evliliğim bana şans getirdi, evlendikten sonra sevenlerim arttı. İnsanlar kararlı olanları, aile yaşantısı düzgün olanları seviyorlar" diyor. Birçok kişi Serkan Kaya'nın evli olduğunu bilmiyor. İşte Serkan Kaya'nın birçok kişinin bilmediği eşi Ayşegül Kaya…