İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN Anıl Altan şu sözlerle anlatıyor tanışmalarını: Aslında ikimiz de aynı dizide rol aldık fakat farklı zamanlarda. Ama arkadaş gruplarımızda denk geliyorduk. Hatta iletişimde olmadığımız uzun bir dönem bile oldu ta ki ben onun, o da benim Instagram videolarıma karşı sessiz kalamayıncaya kadar. O an anlamıştım tam benim kafamda, eğlenceli, yaratıcı ve bir o kadar da zeki olduğunu. Sonrası malum; Pelin'den her gün mesajlar ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ 1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor. Arzum Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluşuyorlar. Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar. KIVANÇ KASABALI VE SEDEF AVCI 2001'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı'yla bu yarışmada tanıştı. Ama evlenme kararını hemen almadılar.