Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte ünlü isimlerin hikayeleri...

Giriş Tarihi: 22.04.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 12:18
  • 1
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN

Anıl Altan şu sözlerle anlatıyor larını: "Aslında ikimiz de aynı dizide rol aldık fakat farklı zamanlarda. Ama arkadaş gruplarımızda denk geliyorduk. Hatta iletişimde olmadığımız uzun bir dönem bile oldu ta ki ben onun, o da benim Instagram videolarıma karşı sessiz kalamayıncaya kadar.

  • 2
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

O an anlamıştım tam benim kafamda, eğlenceli, yaratıcı ve bir o kadar da zeki olduğunu. Sonrası malum; Pelin'den her gün mesajlar"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor . 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli 'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

  • 4
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

bunu kabul edince de ertesi gün buluşuyorlar.

  • 5
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

larından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan 'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

  • 6
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

KIVANÇ KASABALI VE SEDEF AVCI

2001'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı'yla bu yarışmada tanıştı.

  • 7
  • 34
İşte ünlü isimlerin hikayeleri...
İşte ünlü isimlerin tanışma hikayeleri...

Ama evlenme kararını hemen almadılar.

BİZE ULAŞIN