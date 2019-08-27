Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

Magazin gündeminden düşmeyen ünlü modacı Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi. Ünlüler dünyasında tatil pozlarıyla paylaşım yapanlar arasında şüphesiz en dikkat çekeni Ivana Sert oldu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ivana Sert, sosyal medya hesabında makyajsız halini paylaşarak takipçilerini oldukça şaşırttı. Bir zamanlar İşte Benim Stilim'in jüri koltuğunda oturan Ivana Sert, 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Kayon Ateş adında bir oğlu bulunan ünlü modacının son halini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Ivana Sert başta olmak üzere diğer ünlülerin makyajsız hali…