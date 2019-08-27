Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

Magazin gündeminden düşmeyen ünlü modacı Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi. Ünlüler dünyasında tatil pozlarıyla paylaşım yapanlar arasında şüphesiz en dikkat çekeni Ivana Sert oldu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ivana Sert, hesabında makyajsız halini paylaşarak takipçilerini oldukça şaşırttı. Bir zamanlar İşte Benim Stilim'in jüri koltuğunda oturan Ivana Sert, 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Kayon Ateş adında bir oğlu bulunan ünlü modacının son halini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Ivana Sert başta olmak üzere diğer ünlülerin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 27.08.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 14:26
Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

Ünlü isimlerin hesaplarından makyajsız ve doğal hallerini paylaşmaya devam ediyor. Son günlerin trend olan ismi ise Ivana Sert oldu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ivana Sert'in son hali şaşırttı. 2002 yılında Türkiye'ye gelerek yerleşen Ivana Sert fotoğraflarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü modacı Ivana Sert fiziğiyle ve doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor. İşte Ivana Sert'in makyajsız son hali ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları…

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

SEREN SERENGİL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

SEREN SERENGİL

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

HADİSE

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

HADİSE

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Ivana Sert makyajsız haliyle büyüledi! İşte ünlü modacı Ivana Sert’in son hali…

MELİS TÜZÜNGÜÇ

BİZE ULAŞIN