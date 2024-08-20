Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:32

Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

Güzel modacı Ivana Sert, oğlu Ateş ile tatilde. Ivana Sert, oğluyla bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı bir delikanlı olan Ateş'in annesine olan benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sırp asıllı modacı Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile evlendi. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Ivana Sert ile Yurdal Sert, 2013 yılında 2 yıl süren dava sonrası boşandı. 44 yaşındaki İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert kocaman oldu. 17 yaşındaki Ateş'in en büyük hayali ise oyuncu olmak.

Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

44 yaşındaki Ivana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert yakışıklı bir delikanlı oldu. Ivana Sert, oğlu Ateş ile birlikte tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu oğluyla bir karesini paylaştı.

Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

İvana Sert ve Yurdal Sert, 2004 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten 2006'da Kayon Ateş adında bir çocukları dünyaya gelen ikili, 2013'te boşanmıştı. Şimdilerde lise son sınıfta eğitimini devam ettiren Kayon Ateş Sert, 17 yaşında oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

"OYUNCULUĞU ÇOK SEVİYORUM"

Kayon Ateş, gelecek planları arasında oyunculuk olduğunu söylemişti. Sarı saçları ve renkli gözüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Kayon Ateş, "İsviçre'ye gidip turizm okumayı planlıyorum.

Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

Babam otelci ve ben de aile işini büyütmeyi planlıyorum. Oyunculuğu da çok seviyorum. Babam kararlarıma pek karışmıyor, annem beni bu konuda hep teşvik ediyor.

Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!

Oyunculuk eğitimi almayı istiyorum. Oyunculuk eğitimi ekranlarda olmanın yanı sıra insanlara nasıl davranman gerektiğini çok iyi öğreten bir şey. O yüzden oyunculuk eğitiminin yararlı olacağını düşünüyorum" demişti.

SON DAKİKA