Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:32
Ivana Sert’in oğlu Ateş boyunu geçti! Yakışıklı Ateş tüm dikkatleri üzerine çekti!
Güzel modacı Ivana Sert, oğlu Ateş ile tatilde. Ivana Sert, oğluyla bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı bir delikanlı olan Ateş'in annesine olan benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sırp asıllı modacı Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile evlendi. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Ivana Sert ile Yurdal Sert, 2013 yılında 2 yıl süren dava sonrası boşandı. 44 yaşındaki İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert kocaman oldu. 17 yaşındaki Ateş'in en büyük hayali ise oyuncu olmak.