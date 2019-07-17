Jennifer Boyner değişimiyle şoke etti! İşte Jennifer Boyner ve diğer çocuk ünlülerin değişimleri…

Sihirli Annem dizisinde Toprak rolünü canlandıran Jennifer Boyner o zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sosyal medyada sık sık 118 bin takipçisine paylaşımlarda bulunan Jennifer Boyner güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Sihirli Annem dizisiyle bir döneme damga vuran o dönemin çocuk oyuncuları ayrıca her fırsatta bir araya geliyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor! Oyuncular sık sık "Birbirimizden hiç kopmadık. Kan bağımız yok ama can bağımız var" diyor. 19 yaşında olan Jennifer Boyner değişimiyle şoke diyor. İşte Jennifer Boyner'in ve çocuk ünlülerin inanılmaz değişimi…