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'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! övgü topladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 51 yaşındaki güzel yıldız Jennifer Lopez son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Jennifer Lopez'in "Herkese günaydın! notu ile yayınladığı hayranlarından övgü toplarken kimi takipçileri de sanatçıya filtre kullanmış yorumları yaptı. Hatta bazıları Jennifer Lopez'in makyajsız paylaşımına "Sabah uyandığında böyleyse..." yazmadan edemedi. İşte sosyal medyanın çok konuşulanlarından olan ...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 12:38
Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 51 yaşındaki güzel yıldız Jennifer Lopez son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.

Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

'in "Herkese günaydın! notu ile yayınladığı hayranlarından övgü toplarken kimi takipçileri de sanatçıya filtre kullanmış yorumları yaptı.

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Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

Hatta bazıları 'in makyajsız paylaşımına "Sabah uyandığında böyleyse..." yazmadan edemedi.

Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

İşte sosyal medyanın çok konuşulanlarından olan 'in ...

Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

daha öncede tekne pozuyla gündem olmuştu...

Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!
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Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

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