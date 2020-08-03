Jennifer Lopez 'Günaydın' pozu ile sosyal medyayı salladı! Jennifer Lopez'in makyajsız hali övgü topladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopezsosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 51 yaşındaki güzel yıldız Jennifer Lopez son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Jennifer Lopez'in "Herkese günaydın! notu ile yayınladığı bornozlusıfır makyaj hali hayranlarından övgü toplarken kimi takipçileri de sanatçıya filtre kullanmış yorumları yaptı. Hatta bazıları Jennifer Lopez'in makyajsız paylaşımına "Sabah uyandığında böyleyse..." yazmadan edemedi. İşte sosyal medyanın çok konuşulanlarından olan Jennifer Lopez'in makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
12:33
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
12:38
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