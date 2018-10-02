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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 18:53
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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Dünyaca ünlü popçu Justin Bieber ile ABD'li model hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Gösteri dünyasının iki genç ünlüsünün gizlice evlendiği iddia edildi.

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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Kanadalı popçu Justin Bieber ile ABD'li model 'in, evlilik öncesi anlaşma konusunda tartışmalar yaşadığı ileri sürülmüştü. Yeni iddiaya göre ise ikili, herhangi bir anlaşma imzalamaya gerek duymadan evlendi.

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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Toplam 250 milyon dolar servete sahip olan Justin Bieber ile son dönemin en çok kazanan modellerinden olan Baldwin'in, 13 Eylül'de New York'ta hayatlarını birleştirdiği konuşuluyor.

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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
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Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!
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