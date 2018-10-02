Justin Bieber hakkında şoke eden iddia!

Dünyaca ünlü popçu Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Gösteri dünyasının iki genç ünlüsünün gizlice evlendiği iddia edildi. Kanadalı popçu Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin'in, evlilik öncesi anlaşma konusunda tartışmalar yaşadığı ileri sürülmüştü. Yeni iddiaya göre ise ikili, herhangi bir anlaşma imzalamaya gerek duymadan evlendi. Toplam 250 milyon dolar servete sahip olan Justin Bieber ile son dönemin en çok kazanan modellerinden olan Baldwin'in, 13 Eylül'de New York'ta hayatlarını birleştirdiği konuşuluyor.