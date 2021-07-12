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Haberler Galeri Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den "İlk bakışta aşk" itirafı!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 11:05

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den "İlk bakışta aşk" itirafı!

Kaan Yıldırım ile yılın aşk bombasını patlatan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi ile çok yakıştırılsa da evlilik yolunda ilerlerken ayrılık yaşadı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç hafta önce yollarını ayırdı. Çiftin barışıp barışmayacağı merak konusu olurken, Hadise ve Kaan cephesinden aşk bombaları ardı ardına patladı. Kaan Yıldırım'ın adı ünlü manken Çağla Şıkel ile anıldı, çok geçmeden Hadise'nin de Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Hadise, eski ilişkisinin neden bittiği ve yeni bir aşka nasıl başladığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den İlk bakışta aşk itirafı!

Kaan Yıldırım ile yılın aşk bombasını patlatan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi ile çok yakıştırılsa da evlilik yolunda ilerlerken ayrılık yaşadı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den İlk bakışta aşk itirafı!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç hafta önce yollarını ayırdı.

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Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den İlk bakışta aşk itirafı!

Kaan Yıldırım'la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise'nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le ayakları yerden kesildi.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den İlk bakışta aşk itirafı!

Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, yeni ilişkisi hakkında şunları dediği iddia edildi:

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı! Hadise'den İlk bakışta aşk itirafı!

"Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim...

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