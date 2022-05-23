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Haberler Galeri Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:14

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

Bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başaran çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik oldu. Süzgün, ünlü bir beyaz eşya firmasına, görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dilekçede, "Şirket, görüntüleri anlaşma gereği 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam etmektedir" denildi. Süzgün'ün ailesi, reklamda oynayan kızlarının görüntülerinin anlaşmaları sona ermesine rağmen izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. İşte detaylar...

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

13 yaşındaki Kübra Süzgün, rol aldığı dizilerde dikkat çekince birçok reklamda rol aldı. Oyuncu, 2019 yılında da bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu. Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Aile dilekçede "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" diyerek 30 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme sözleşmeyi inceleyince, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit etti. Mahkeme tazminat davasını reddetti.

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

45. Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahiplerinden biri olan Kübra Süzgün, sahneye gözyaşlarıyla damga vurmuştu.

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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

Kübra Süzgün kimdir?

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

Genç yetenek Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!

Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başararak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.

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