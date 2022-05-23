Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:20
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
07:14
Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!
Bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başaran çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik oldu. Süzgün, ünlü bir beyaz eşya firmasına, görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dilekçede, "Şirket, görüntüleri anlaşma gereği 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam etmektedir" denildi. Süzgün'ün ailesi, reklamda oynayan kızlarının görüntülerinin anlaşmaları sona ermesine rağmen izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. İşte detaylar...