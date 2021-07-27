Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda "Aşkın Tarifi" dizisiyle tekrar ekranlara döndü. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde partneri ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Canlı yayındaki samimi halleri olay yaratan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yaşananların ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrilmişti ki, flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülen Atagül'ün, bomba bir istekte bulunduğu konuşuluyor...