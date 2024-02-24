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Haberler Galeri Kadir Doğulu'nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! "Eşini aldatmadı aldatmaz"
Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 08:04

Kadir Doğulu'nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! "Eşini aldatmadı aldatmaz"

Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen ve görüntülere ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş çift adeta aşk tazelemişti. Kuaför Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuştu.

Kadir Doğulu’nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! Eşini aldatmadı aldatmaz

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılırken Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı.

Kadir Doğulu’nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! Eşini aldatmadı aldatmaz

Eşinden vazgeçmeyen ve olanları görmezden gelen Neslihan Atagül'e hayranlarından sitem dolu yorumlar yağmıştı.

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Kadir Doğulu’nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! Eşini aldatmadı aldatmaz

Bakü'de eşi ile aşk pozları veren Neslihan Atagül nihayet sessizliğini bozmuştu.

Kadir Doğulu’nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! Eşini aldatmadı aldatmaz

Bir üniversitedeki söyleşiye katılan çifte ihanet iddiaları sorulunca Neslihan Atagül "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi ve devreye eşi Kadir Doğulu girdi.

Kadir Doğulu’nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! Eşini aldatmadı aldatmaz

Neslihan Atagül, ihanet sorularına "Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?" diye yanıt verince araya eşi Kadir Doğulu girdi. Kadir Doğulu'nun uzun açıklaması yine sosyal medyada tiye alındı.

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