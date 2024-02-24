Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
08:04
Kadir Doğulu'nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu ilk kez konuştu! "Eşini aldatmadı aldatmaz"
Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen ve görüntülere ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş çift adeta aşk tazelemişti. Kuaför Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuştu.