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Haberler Galeri Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi'nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu
Giriş Tarihi: 28.07.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:49

Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi'nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

Temizlik tutkunu fenomen sunucu Kadir Ezildi, geçen günlerde Erzurumlu aşkı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi şimdi de babsıyla gündeme geldi. Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden doktor babası yıllar sonra ortaya çıktı. Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Ezildi şimdi de babasıyla gündem oldu.

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Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

"ONU AFFETMİYORUM"

Ezildi'nin yıllardır sakladığı babası ortaya çıktı. Daha önce katıldığı bir programda yıllardır babası ile görüşmediğini belirten fenomen, 'Onu affetmiyorum' demişti.

Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi isyan etti.

Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: 'Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.' ifadelerini kullandı.

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