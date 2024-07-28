Giriş Tarihi: 28.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
13:49
Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi'nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu
Temizlik tutkunu fenomen sunucu Kadir Ezildi, geçen günlerde Erzurumlu aşkı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi şimdi de babsıyla gündeme geldi. Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden doktor babası yıllar sonra ortaya çıktı. Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu. İşte detaylar...