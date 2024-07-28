Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’nin cerrah babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mehmet Ezildi sessizliğini bozdu

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: 'Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.' ifadelerini kullandı.