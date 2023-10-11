Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel’den bomba itiraflar! “En büyük hayalim bir anda oldu ve ben…”

-Nasılsın, neler yapıyorsun, yazı nasıl geçirdin, biraz genel başlayalım…

İyiyim her şey yolunda. İkinci sezonumuz başladı. Güzel tepkiler aldık, aldım. Çok mutluyum bu yüzden. Dizimiz güzel gidiyor. Yazı da üçe ayırdım; biraz dinlendim, biraz ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim, bir de oyunculuk dersleri aldım. Dolu dolu geçti.

KISA SÜREDE BAĞ OLUŞTU

-Seni konuk almam için sınırsız sayıda yorum, DM ve mail aldım. Nedir bu sevginin sırrı?

Bence tamamen sıcaklık, samimiyet, içtenlik, doğallık. Yani onlar artık beni tanıyor. Beni biliyorlar. Ben bunu hissediyorum. Neye gülerim, neye üzülürüm, nerede neye bozuk atmışımdır, artık beni tanıyorlar. Kısa bir süre geçti ama bir bağ oluştuğunu hissediyorum.