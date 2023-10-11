Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel’den bomba itiraflar! “En büyük hayalim bir anda oldu ve ben…”

Hep oyuncu olmak istiyordu, en büyük hayaliydi. "Kim ne yapıyor, nasıl konuşuyorlar, bakışları nasıl?" bunlara dikkat ederdi. Bir gün 'artık zamanı' diye düşündüğünde geldi "Kan Çiçekleri" dizisinin senaryosu… Sonra bir anda projeye dahil oldu ve inanamadı. İlk projesi olmasına rağmen kısa sürede kendini kanıtladı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Samimiyeti, doğallığı ve naifliğiyle gönüllere taht kurdu… Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, bu hafta Sabah TV'de konuğum oldu. Hayat hikayesinden merak edilenlerine, bilinmeyenlerini anlattı.