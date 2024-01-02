Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ oldu. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ filmin yeniden ekranlara gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sayısız film ve dizide yer alan sanatçı Sevda Ferdağ şimdilerde 81 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali...